Компани покинет «Андерлехт»

Главный тренер бельгийского «Андерлехта» Венсан Компани покинет команду по окончанию сезона. По информации от Фабрицио Романо, экс-футболиста «Манчестер Сити» на этом посту заменит наставник «Унион Сен-Желуа» Фелисс Маззу.

Напомним, что Компани присоединился к «Андерлехту» в качестве играющего тренера в сезоне 2019/20. Затем четырёхкратный чемпион АПЛ завершил игровую карьеру и стал полноценным наставником клуба.

О следующем месте работы 36-летнего Компани пока неизвестно. Отметим, что «Андерлехт» является родным клубом для бельгийца, за который он выступал с 2003 по 2006 год.