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Компани покинет «Андерлехт»

25 Мая 2022 • 14:33 Комментировать

Главный тренер бельгийского «Андерлехта» Венсан Компани покинет команду по окончанию сезона. По информации от Фабрицио Романо, экс-футболиста «Манчестер Сити» на этом посту заменит наставник «Унион Сен-Желуа» Фелисс Маззу.

Напомним, что Компани присоединился к «Андерлехту» в качестве играющего тренера в сезоне 2019/20. Затем четырёхкратный чемпион АПЛ завершил игровую карьеру и стал полноценным наставником клуба.

О следующем месте работы 36-летнего Компани пока неизвестно. Отметим, что «Андерлехт» является родным клубом для бельгийца, за который он выступал с 2003 по 2006 год.

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Евро-Футбол.Ру,
Венсан Компани
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