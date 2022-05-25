Эвра – о Погба: «Все его критикуют, но сейчас он играет лучше, чем в «Ювентусе»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Патрис Эвра продолжает отвечать на критику, направленную на его бывших одноклубников.

«С самого начала перехода Погба в «Манчестер Юнайтед» было ощущение, что это не сработает. В основном, из-за огромной суммы трансфера. Все ожидали, что он будет забивать по три гола за матч, но он – полузащитник!» - сказал Эвра о Поле Погба.

Эвра считает, что в английском клубе Погба играет, согласно статистике, намного лучше, чем в «Ювентусе».

«Сейчас его освистывают, и это невероятно, потому что болельщики «Юнайтед» никогда не освистывали своих игроков», - сказал Эвра. После перехода из «Ювентуса»

Погба провел в «Манчестер Юнайтед» шесть сезонов, сыграв в 154 играх и забив 29 голов. В составе туринского клуба футболист провел 124 матча, отличившись 28 раз.