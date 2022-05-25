Грановская получит 25 миллионов евро с продажи «Челси»

Спортивный директор «Челси» Марина Грановская получит 25 миллионов евро с продажи лондонского клуба консорциуму Тодда Бёли. Об этом сообщает в социальных сетях журналист The Telegraph Мэтт Лоу.

Отмечается, что помимо Грановской, солидный процент за продажу должен получить президент «Челси» Брюс Бак. Напомним, и Грановская, и Бак должны остаться в клубе на своих должностях при новых владельцах.

Ранее правительство Великобритании уже выдало «Челси» лицензию на продажу. По официальному завершению процесса, клуб наконец сможет вести деятельность на трансферном рынке.