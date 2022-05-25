Магуайр может потерять капитанскую повязку в «МЮ»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр, судя по всему, потеряет свою капитанскую повязку в следующем сезоне. По информации журналиста Роба Доусона, футболисты клуба разделились во мнению, кто должен стать капитаном.

В составе присутствуют и те игроки, которые поддерживают Магуайра, но при этом также есть сторонники Давиде де Хеа, Бруну Фернандеша и Криштиану Роналду, который за свою карьеру забил за клуб более 100 голов в английской Премьер-лиге.

Ситуацию с капитанской повязкой предстоит решить новому главному тренеру «Манчестер Юнайтед» Эрику тен Хагу, который на днях уже провёл свою первую пресс-конференцию во главе клуба.