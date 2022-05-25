Правительство Великобритании выдало «Челси» лицензию на продажу

Продажа футбольного клуба «Челси» консорциуму американского бизнесмена Тодда Бёли близится к завершению. Согласно информации от журналиста Мэтта Лоу, правительство Великобритании выдало клубу лицензию на продажу.

Напомним, что в начале марта на владельца «Челси» Романа Абрамовича ввели санкции, заморозив все его активы в Великобритании. Из-за этого российскому олигарху пришлось согласиться на продажу «Челси», причём Абрамович не получит ни копейки из этой сделки, так как все средства переведут на благотворительность.

Официально завершение продажи «Челси» ожидается в ближайшие два дня. У клуба есть время закончить всю работу до 31 мая.