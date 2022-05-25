В «Ливерпуле» подтвердили, что ведут переговоры с Салахом и Мане

Совладелец «Ливерпуля» Том Вернер заявил, что переговоры о продлении контрактов нападающих Мохамеда Салаха и Садио Мане ведутся, но пока держатся в секрете.

«Я хотел бы сохранить эти разговоры в тайне, но, очевидно, мы сформулировали наше желание: мы хотим, чтобы они остались», - сказал Вернер.

Контракты обоих футболистов заканчивается в 2023 году. На фоне этого было много сообщений о возможных трансферах игроков.

Как предполагает английская пресса, руководство «Ливерпуля» рассматривала выгоды от продажи футболистов, но пришло к выводу, что оптимальным вариантом является сохранение обоих футболистов в команде.