«Манчестер Юнайтед» готовит предложение по Бастони

«Манчестер Юнайтед» готовит предложение по защитнику «Интера» Алессандро Бастони. Интерес к игроку также проявляют «Манчестер Сити» и «Тоттенхэм».

Ранее сообщалось, что в летнее трансферное окно миланскому клубу придется расстаться с одной из своих звезд, чтобы сбалансировать финансовую отчетность.

В связи с этим, защитником «Интера» Алессандро Бастони заинтересовался «Манчестер Юнайтед», который собирается сделать конкретное предложение, сообщает La Gazzetta dello Sport. Ожидается, что «Интер» не продаст игрока менее, чем за 60 миллионов евро.

В этом сезоне Бастони провел в Серии А 31 игру, забил 1 гол и отдал 3 результативные передачи.