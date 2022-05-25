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«Манчестер Юнайтед» готовит предложение по Бастони

25 Мая 2022 • 12:49 Комментировать

«Манчестер Юнайтед» готовит предложение по защитнику «Интера» Алессандро Бастони. Интерес к игроку также проявляют «Манчестер Сити» и «Тоттенхэм».

Ранее сообщалось, что в летнее трансферное окно миланскому клубу придется расстаться с одной из своих звезд, чтобы сбалансировать финансовую отчетность.

В связи с этим, защитником «Интера» Алессандро Бастони заинтересовался «Манчестер Юнайтед», который собирается сделать конкретное предложение, сообщает La Gazzetta dello Sport. Ожидается, что «Интер» не продаст игрока менее, чем за 60 миллионов евро.

В этом сезоне Бастони провел в Серии А 31 игру, забил 1 гол и отдал 3 результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Манчестер Юнайтед Алессандро Бастони
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