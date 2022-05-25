Лондонский «Арсенал» посредством своего официального сайта отрапортовал о пролонгации сотрудничества с египетским полузащитником Мохамедом Эльнени. Детали сделки пока не афишируются.

29-летний африканец пополнил ряды «канониров» в 2016 году, перебравшись из швейцарского «Базеля». Его предыдущее соглашение с лондонцами истекало по завершении сезона-2022/2023.

В минувшем сезоне Мохамед принял участие в 17 поединках, отметившись тремя результативными передачами.

По итогам сезона-2021/2022 «Арсенал» финишировал на пятом месте в турнирной таблице чемпионата Англии.