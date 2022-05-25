Названа точная дата вручения «Золотого мяча» в 2022 году

Стала известна точная дата вручения «Золотого мяча» в 2022 году. Как сообщается на страницах журнала France Football, претендентов на престижную индивидуальную награду представят 12 августа, а сама торжественная церемония состоится 17 октября.

Напомним, что в прошлом году лауреатом премии стал аргентинский нападающий Лионель Месси. Он выиграл «Золотой мяч» в седьмой раз в карьере.

В нынешнем сезоне главными претендентами на приз считаются форвард мадридского «Реала» Карим Бензема, а также нападающие «Ливерпуля» Мохамед Салах и Садио Мане.

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