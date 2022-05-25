Линекер подколол «Манчестер Юнайтед» после скандала во время прямого эфира ВВС

Бывший футболист «Лестера» и сборной Англии Гари Линекер в своих социальных сетях подколол «Манчестер Юнайтед» после скандала во время прямого эфира ВВС.

Напомним, что во время прямого эфира на канале ВВС появилась надпись «Манчестер Юнайтед» - мусор». Представители канала уже принесли извинения манчестерской команде, но Линекер написал о том, что в ВВС не должны были извиняться, ведь это факт. К этому сообщению экс-игрок также добавил несколько смеющихся смайликов.

Напомним, что по итогам этого сезона «красные дьяволы» под руководством Ральфа Рангника заняли лишь шестую строчку в турнирной таблице АПЛ.