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Линекер подколол «Манчестер Юнайтед» после скандала во время прямого эфира ВВС

25 Мая 2022 • 11:32 Комментировать

Бывший футболист «Лестера» и сборной Англии Гари Линекер в своих социальных сетях подколол «Манчестер Юнайтед» после скандала во время прямого эфира ВВС.

Напомним, что во время прямого эфира на канале ВВС появилась надпись «Манчестер Юнайтед» - мусор». Представители канала уже принесли извинения манчестерской команде, но Линекер написал о том, что в ВВС не должны были извиняться, ведь это факт. К этому сообщению экс-игрок также добавил несколько смеющихся смайликов.

Напомним, что по итогам этого сезона «красные дьяволы» под руководством Ральфа Рангника заняли лишь шестую строчку в турнирной таблице АПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Гари Линекер
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