Тен Хаг назвал главную цель «Манчестер Юнайтед» на следующий сезон

Новый главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг рассказал о планах на следующий сезон. Голландский наставник заявил, что планирует вернуть «красных дьяволов» в Лигу чемпионов.

«Мы намерены вернуть клуб на вершину, однако это не делается сразу же. Очевидно, что такая команда должна быть участником Лиги чемпионов. Возвращение в ЛЧ - главная наша цель», - передает слова тренера пресс-служба манкунианцев.

По итогам сезона-2021/2022 «Манчестер Юнайтед» финишировал лишь на шестом месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги.