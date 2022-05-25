Абрахам - о возвращении в АПЛ: «Никогда не знаешь, что принесёт будущее»

Нападающий «Ромы» Тэмми Абрахам заявил, что счастлив в римском клубе, но не стал исключать своего возвращения в АПЛ.

«Я бы сказал, что я более чем счастлив здесь», - сказал он.

Форвард добавил, что не исключает возможность вернуться в АПЛ.

«Никогда не знаешь, что ждет тебя в будущем. Ты не можешь написать будущее, но пока оно есть, я доволен», - сказал Абрахам.

Ранее сообщалось, что нападающим интересуется главный тренер «Арсенала» Микель Артета.

В этом сезоне Абрахам провел в Серии А 37 матчей, забил 17 голов и отдал 4 результативные передачи.