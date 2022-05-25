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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Моуринью: «Был прав о проблемах в «Юнайтед», но чему тут радоваться»

25 Мая 2022 • 11:15 Комментировать

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью прокомментировал ситуацию, в которую попал в этом сезоне «Манчестер Юнайтед».

«К сожалению, да», — сказал Моуринью в интервью BT Sport, когда его спросили, подтвердилась ли его оценка проблем английского клуба, которую он высказал ранее.

После своего увольнения из «МЮ» Моуринью подверг резкой критике руководство английского клуба, указав, что корень проблем нужно искать именно в управлении.

«Но в «Манчестер Юнайтед» болельщики особенные, и в клубе много хороших людей, поэтому я не рад быть правым. Я хотел бы ошибаться, но я знал, что я был прав. Первое, что вы должны изменить для себя, когда что-то идет не так, это менталитет и организация, а этого не произошло», - сказал португальский наставник.

Он добавил, что «знал, что его уход не изменит ситуацию».

«Манчестер Юнайтед» занял в этом сезоне шестое место в АПЛ. Клуб не смог обеспечить себе квалификацию в Лигу чемпионов.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Жозе Моуринью Манчестер Юнайтед
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