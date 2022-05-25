Балотелли отреагировал на чемпионства «Манчестер Сити» и «Милана»

Итальянский форвард Марио Балотелли, ныне выступающий в турецком чемпионате за клуб «Адана Демирспор», прокомментировал триумф «Манчестер Сити» в Премьер-лиге и победу «Милана» в Серии А.

«Мы чемпионы. Немного забыл, простите меня! Люблю вас», - оставил сообщение Балотелли соцсетях, прикрепив свои снимки в игровой экипировке «горожан» и «россонери».

Балотелли защищал цвета «Манчестер Сити» с 2010 по 2013 год. В составе «Милана» итальянец выступал с 2013 по 2016 год.

За свой нынешний клуб - «Адана Демирспор» - Марио играет с 2021 года.