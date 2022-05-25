Кулушевски: «АПЛ оправдала все мои ожидания»

Полузащитник «Тоттенхэма» Деян Кулушевски поделился с журналистами впечатлениями о первых месяцах в клубе.

«Мне нравится здесь. Все прошло очень хорошо. Я чувствую себя хорошо на поле и получаю огромное удовольствие от футбола. Я благодарен всей команде. Премьер-лига оправдала все, на что я надеялся», - сказал Кулушевски.

«Тоттенхэм» в этом сезоне занял четвертое место в АПЛ, обеспечив себе выход в Лигу чемпионов.

Сам футболист провел в АПЛ 18 матчей, забил 5 голов и отдал 8 результативных передач.