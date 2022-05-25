Тен Хан: Победа — это самое важное для меня

Новоиспечённый наставник «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг рассказал журналистам о том, что для него в первую очередь важно в футболе.

Тен Хаг сказал, что он всегда хочет выигрывать, ведь победы для него это самое важное. Голландский специалист отметил, что он намерен побеждать с манчестерской командой в атакующей манере, ведь именно такой стиль игры позволяет выигрывать трофеи и радовать болельщиков. Тренер добавил, что постарается привнести всё это в «Манчестер Юнайтед» в ближайшее время.

Напомним, что до этого Эрик тен Хаг успешно работал с амстердамским «Аяксом».