Родри: «Манчестер Сити» ждёт прибытия викинга»

Полузащитник «Манчестер Сити» Родри прокомментировал трансфер норвежского нападающего Эрлинга Холанна. «Горожане» купили скандинава у дортмундской «Боруссии» за 75 миллионов евро.

«Мы все ждем прибытия викинга. Этот игрок может многое поменять. Я догадывался, что клуб подпишет его. У нас ведь было свободное место под такого футболиста. Эрлинг – очень силен физически. После нашего противостояния с Дортмундом я сказал Диашу, что теперь он поднялся на новый уровень», - передает слова испанца Sky Sports.

Напомним, что Холанн подписал с «горожанами» контракт до середины 2027 года.