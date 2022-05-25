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Родри: «Манчестер Сити» ждёт прибытия викинга»

25 Мая 2022 • 09:51 Комментировать

Полузащитник «Манчестер Сити» Родри прокомментировал трансфер норвежского нападающего Эрлинга Холанна. «Горожане» купили скандинава у дортмундской «Боруссии» за 75 миллионов евро.

«Мы все ждем прибытия викинга. Этот игрок может многое поменять. Я догадывался, что клуб подпишет его. У нас ведь было свободное место под такого футболиста. Эрлинг – очень силен физически. После нашего противостояния с Дортмундом я сказал Диашу, что теперь он поднялся на новый уровень», - передает слова испанца Sky Sports.

Напомним, что Холанн подписал с «горожанами» контракт до середины 2027 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Родри Эрнандес Эрлинг Холанн
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