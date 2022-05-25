Фердинанд назвал топ-5 лучших защитников в истории АПЛ

Бывший футболист сборной Англии и «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд назвал топ-5 лучших защитников в истории Премьер-лиги.

В эфире BT Sport он заявил, что считает себя номером один в истории АПЛ. На второе место Рио определил своего бывшего одноклубника по «красным дьяволам» Неманью Видича. Третье место, по мнению Фердинанда, занимает голландец Виргил ван Дейк, ныне выступающий за «Ливерпуль».

Четвертым в рейтинге англичанина стал еще один экс-защитник «Манчестер Юнайтед» Яп Стам, а пятую позицию занял экс-капитан лондонского «Челси» Джон Терри.