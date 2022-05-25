Эвра: «Те, кто критикуют Роналду, просто завидуют ему»

Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» Патрис Эвра поддержал своего бывшего одноклубника Криштиану Роналду.

«Можем мы оставить этого парня в покое? У него 18 голов в лиге. Где бы мы были, если бы Криштиану не был в этой команде? Вот почему, когда люди говорят о нем, я отвечаю: «Эти люди не в мире с самими собой или они ему завидуют», - сказал Эвра.

Он добавил, что Роналду, по его мнению, способен играть в любом клубе мира и будет забивать голы и в возрасте 40 лет.

В этом сезоне Роналду провел в АПЛ 30 матчей, забил 18 голов и отдал 3 результативные передачи.