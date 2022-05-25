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Льорис: «Тоттенхэм» должен принять правильные решения этим летом»

25 Мая 2022 • 09:07 Комментировать

Голкипер «Тоттенхэма» Уго Льорис прокомментировал трансферную политику клуба в будущее летнее межсезонье.

«Еще есть место для совершенствования, и, очевидно, с помощью игроков, болельщиков и нашего тренерского штаба мы можем стать лучше и сильнее и будем готовы в следующем сезоне бороться за первые места», - сказал вратарь «Тоттенхэма».

В этом сезоне лондонский клуб занял четвертое место в АПЛ и обеспечил себе участие в Лиги чемпионов.

Кроме того, ранее сообщалось, что в летнее трансферное окно «Тоттенхэм» собирается значительно усилить состав.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Уго Льорис
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