Льорис: «Тоттенхэм» должен принять правильные решения этим летом»

Голкипер «Тоттенхэма» Уго Льорис прокомментировал трансферную политику клуба в будущее летнее межсезонье.

«Еще есть место для совершенствования, и, очевидно, с помощью игроков, болельщиков и нашего тренерского штаба мы можем стать лучше и сильнее и будем готовы в следующем сезоне бороться за первые места», - сказал вратарь «Тоттенхэма».

В этом сезоне лондонский клуб занял четвертое место в АПЛ и обеспечил себе участие в Лиги чемпионов.

Кроме того, ранее сообщалось, что в летнее трансферное окно «Тоттенхэм» собирается значительно усилить состав.