Рио Фердинанд посоветовал тен Хагу присмотреться к защитнику «Норвича»

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» посоветовал главному тренеру клуба Эрику тен Хагу присмотреться к защитнику «Норвича» Максу Ааронсу.

«Возможно, он не сразу начнет оказывать влияние на результаты команды, но это тот тип игрока, который приходит в клуб и остается в нем на десять лет, развиваясь постепенно», - сказал Фердинанд.

«Норвич» в этом сезоне потерял место в АПЛ. Считается, что цена на футболиста составляет около 25 миллионов евро.

В этом сезоне Ааронс провел в АПЛ 34 игры, сделав 2 результативные передачи.