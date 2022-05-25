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Рио Фердинанд посоветовал тен Хагу присмотреться к защитнику «Норвича»

25 Мая 2022 • 08:55 Комментировать

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» посоветовал главному тренеру клуба Эрику тен Хагу присмотреться к защитнику «Норвича» Максу Ааронсу.

«Возможно, он не сразу начнет оказывать влияние на результаты команды, но это тот тип игрока, который приходит в клуб и остается в нем на десять лет, развиваясь постепенно», - сказал Фердинанд.

«Норвич» в этом сезоне потерял место в АПЛ. Считается, что цена на футболиста составляет около 25 миллионов евро.

В этом сезоне Ааронс провел в АПЛ 34 игры, сделав 2 результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Норвич Манчестер Юнайтед Рио Фердинанд Макс Ааронс
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