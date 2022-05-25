Гендиректор «Милана» сравнил АПЛ с Суперлигой

Генеральный директор «Милана» Иван Газидис сравнил английский элитный дивизион со скандально известной Суперлигой.

Газидис считает, что АПЛ и есть Суперлига, так как в английском чемпионате выступает слишком много сильных и финансово крепких команд. Гендиректор «россонери» отметил, что другим европейским лигам не стоит с этим мириться, ведь нельзя давать АПЛ быть такой сильной.

Напомним, что три европейских топ-клуба, а именно «Барселона», «Ювентус» и мадридский «Реал» планируют в этом году ещё раз попробовать перезапустить Суперлигу Европы.