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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Гендиректор «Милана» сравнил АПЛ с Суперлигой

25 Мая 2022 • 08:51 Комментировать

Генеральный директор «Милана» Иван Газидис сравнил английский элитный дивизион со скандально известной Суперлигой.

Газидис считает, что АПЛ и есть Суперлига, так как в английском чемпионате выступает слишком много сильных и финансово крепких команд. Гендиректор «россонери» отметил, что другим европейским лигам не стоит с этим мириться, ведь нельзя давать АПЛ быть такой сильной.

Напомним, что три европейских топ-клуба, а именно «Барселона», «Ювентус» и мадридский «Реал» планируют в этом году ещё раз попробовать перезапустить Суперлигу Европы.

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Евро-Футбол.Ру,
Английская Премьер-лига Иван Газидис Суперлига Европы
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