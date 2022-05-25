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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Испанские топ-клубы хотят подписать защитника «Лестера»

25 Мая 2022 • 08:01 Комментировать

Три испанских топ-клуба хотят попробовать летом подписать турецкого защитника «Лестера» Чаглара Сеюнджю.

По информации издания As, в услугах 25-летнего турецкого футболиста заинтересованы «Барселона», «Реал» и мадридский «Атлетико». Стоит отметить, что «сливочные» уже сделали официальный запрос в «Лестер» по поводу возможного трансфера защитника, которого авторитетный портал transfermarkt оценивает в 45 миллионов евро.

Напомним, что в этом сезоне Чаглар Сеюнджю провёл в английском чемпионате 28 поединков, в которых отметился одним забитым мячом.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Атлетико Мадрид Барселона Лестер Чаглар Сеюнджю
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