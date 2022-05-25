Испанские топ-клубы хотят подписать защитника «Лестера»

Три испанских топ-клуба хотят попробовать летом подписать турецкого защитника «Лестера» Чаглара Сеюнджю.

По информации издания As, в услугах 25-летнего турецкого футболиста заинтересованы «Барселона», «Реал» и мадридский «Атлетико». Стоит отметить, что «сливочные» уже сделали официальный запрос в «Лестер» по поводу возможного трансфера защитника, которого авторитетный портал transfermarkt оценивает в 45 миллионов евро.

Напомним, что в этом сезоне Чаглар Сеюнджю провёл в английском чемпионате 28 поединков, в которых отметился одним забитым мячом.