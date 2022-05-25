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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«ПСЖ» опережает два гранда в споре за звезду «Ливерпуля»

25 Мая 2022 • 07:44 Комментировать (1)

Один из лучших игроков «Ливерпуля» Садио Мане пользуется спросом на трансферном рынке. Вполне вероятно, что грядущим летом за игрока развернется нешуточная борьба.

Как сообщается на страницах Sport.es, претендентами на сенегальского нападающего являются каталонская «Барселона», мюнхенская «Бавария» и французский «ПСЖ». Испанские журналисты подчеркивают, что лидером в споре за 30-летнего форварда является парижский гранд.

Трансферная стоимость африканца оценивается в 80 миллионов евро. Его действующее трудовое соглашение с английским клубом истекает в следующем году.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль ПСЖ Садио Мане
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