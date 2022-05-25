«Севилья» приняла решение по Марсьялю

Нападающий Антони Марсьяль, выступающий в аренде за «Севилью», не задержится в андалусийском клубе. Об этом во время разговора с представителями СМИ поведал президент клуба Хосе Кастро.

«Антони возвращается в «МЮ». Мы потратили на него свои финансы, однако сделка не окупилась. Он подвержен травмам, поэтому мы не хотим его выкупать», - приводит слова руководителя инсайдер Фабрицио Романо в своих социальных сетях.

В сезоне-2021/2022 нападающий принял участие в 22 поединках за севильскую команду и отметился всего двумя забитыми мячами и одной голевой передачей.