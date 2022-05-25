Экс-игрок сборной Англии: «Роналду породил раскол в «Манчестер Юнайтед»

Экс-игрок национальной команды Англии Джон Барнс поделился мнением насчет форварда «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.

«Криштиану породил раскол и дисбаланс в «Юнайтед». Если он не получает мяч, то всегда вскидывает руки вверх. Однако лидеры так не поступают. В коллективе не должно быть таких проявлений. Он ставит себя выше других игроков. У Роналду не всегда все получается, но он ведет себя так, будто это не его вина», - приводит слова Джона Daily Mail.

Криштиану вернулся на «Олд Траффорд» летом прошлого года. Его контракт рассчитан до конца сезона-2022/2023.