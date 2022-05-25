«Арсенал» склоняется к мысли вернуть Салиба

Лондонский «Арсенал» решил вернуть Вильяма Салиба в команду после того, как он произвел очень сильное впечатление в аренде в марсельском «Олимпике». Французы могли выкупить игрока, но их не совсем устраивает стоимость в 30 миллионов евро.

В «Арсенале», в свою очередь, решили, что Салиба слишком хорош. чтобы уступать его за меньшие деньги, да и в целом, лучше бы оставить его, сообщает Evening Standard. «Марсель» закончил сезон во французской Лиге 1 на втором месте, а Салиба сыграл при этом в 36 матчах. Голов он не забил, но получил пять желтых карточек.

Что, впрочем, для защитника тоже можно рассматривать как положительное качество - старается!