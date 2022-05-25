Словацкий голкипер Мартин Дубравка снова отказал «Манчестер Юнайтед» после того, как подобное имело место в январе. Дубравка верит в то, что преобразования последнего времени в «Ньюкасле» обрисовывают очень хорошую перспективу в ближайшем будущем.

Между тем в самом «Ньюкасле», как сообщает издание Chronicle, присматриваются к более молодым и перспективным с этой точки зрения голкиперам. Это, в частности, Кепа Аррисабалага из «Челси», а также резервный кипер «Манчестер Юнайтед» Дин Хендерсон.

Минувший сезон «Ньюкасл» закончил на одиннадцатом месте, Дубравка сыграл в нем 26 матчей.