Тухель получит летом бюджет в 220-230 миллионов евро на трансферы

Мы уже сообщали о том, что у «Челси» появятся новые владельцы из Соединенных Штатов Америки, а теперь стал известен бюджет, который получит команда на осуществление трансферов. Речь идет о сумме в 200 миллионов фунтов стерлингов, что составляет примерно 230 миллионов евро.

Курс может меняться, поэтому сумма в евро тоже может варьировать. Бюджет главному тренеру, Томасу Тухелю, будет выделен сразу после того, как будут осуществлены все формальности по продаже клуба.

В минувшем сезоне лондонский «Челси» занял третье место в турнирной таблице английской Премьер-лиге, набрав 74 очка.