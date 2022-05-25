«Фулхэм» заинтересован в услугах Тарковски

Победитель Чемпионшипа «Фулхэм» намерен усилить оборону защитником «Бёрнли» Джеймсом Тарковски. На игрока претендуют также «Эвертон» и «Астон Вилла».

Контракт футболиста с «Бёрнли» истекает летом этого года. Кроме этого, «Бёрнли» лишился места в АПЛ, заняв 18-е место в чемпионате Англии.

В свою очередь, новичок АПЛ планирует усилить состав опытными футболистами и подписание Тарковски на бесплатной основе является одной из трансферных целей лондонского клуба.

В этом сезоне Тарковски провел в АПЛ 35 матчей, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.