Форстер согласился на переход в «Тоттенхэм»

Голкипер «Саутгемптона» Фрейзер Форстер согласовал условия контракта с «Тоттенхэмом» и перешел в лондонский клуб на правах свободного агента. Вратарь пошел на сокращение зарплаты, сообщает Football Insider. В «Саутгемптоне» он получал около 100 тысяч евро в неделю.

Форстер являлся вторым вратарем «святых» и лишь травма основного голкипера команды Алекса Маккарти позволила Форстеру часто выходить на поле в прошедшем сезоне. Однако футболист решил не продлевать контракт с «Саутгемптоном» ради возможности играть в Лиге чемпионов.

В этом сезоне Форстер провел в АПЛ 19 матчей, 3 из которых отстоял на ноль.