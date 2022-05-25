«Тоттенхэм» готов возобновить переговоры по Биссума

«Тоттенхэм» готов возобновить переговоры по полузащитнику «Брайтона» Иву Биссума.

Игрок сборной Мали является одним из лучших опорных полузащитников Премьер-лиги. Ранее «Тоттенхэм» уже делал попытки переманить игрока. Теперь у «шпор» есть возможность предложить футболисту игру в Лиге чемпионов, а также необходимый бюджет для трансферных трат в летнее межсезонье. Контракт 25-летнего игрока с «Брайтоном» истекает в 2023 году.

В этом сезоне футболист провел в АПЛ 26 матчей, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.