Клопп – лучший тренер сезона в АПЛ

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп назван лучшим главным тренером сезона в АПЛ.

«Когда ты выигрываешь такой приз, ты либо гений, либо у тебя лучший тренерский штаб в мире. Я здесь с четырьмя тренерами, и они знают, как я их ценю», - сказал Клопп после объявления победителей.

Несмотря на то, что «Ливерпуль» финишировал в чемпионате Англии только на втором месте, пропустив вперед команду Хосепа Гвардиолы «Манчестер Сити», подопечные Клоппа выиграли Кубок Англии и Кубок английской лиги.

Кроме того, 28 мая в Париже «Ливерпуль» сразится с «Реалом» в финале Лиги чемпионов.