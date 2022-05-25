«Атлетико» не купил Камара, потому что тот встретил агента в «странном виде»

Мадридский «Атлетико» был в шаге от подписания полузащитника «Марселя» Бубакара Камара, но трансфер сорвался по удивительной причине.

По словам Даниэля Риоло из RMC Sport, спортивный директор «Атлетико» Андреа Берта якобы отправился в дом Камара, чтобы обсудить трансфер, но открывшееся ему зрелище шокировало представителя мадридского клуба.

Как рассказывает Риоло, Камара встретил Берту в шортах и босиком, а также в компании троих друзей. После чего Берта решил, что у Камара никогда не будет того, что нужно, чтобы играть в команде Диего Симеоне.

Так это или нет, но в итоге футболист оказался в «Астон Вилле».

В этом сезоне Камара провел в чемпионате Франции 34 игры и забил 1 гол.