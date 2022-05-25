Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Атлетико» не купил Камара, потому что тот встретил агента в «странном виде»

25 Мая 2022 • 00:24 Комментировать

Мадридский «Атлетико» был в шаге от подписания полузащитника «Марселя» Бубакара Камара, но трансфер сорвался по удивительной причине.

По словам Даниэля Риоло из RMC Sport, спортивный директор «Атлетико» Андреа Берта якобы отправился в дом Камара, чтобы обсудить трансфер, но открывшееся ему зрелище шокировало представителя мадридского клуба.

Как рассказывает Риоло, Камара встретил Берту в шортах и босиком, а также в компании троих друзей. После чего Берта решил, что у Камара никогда не будет того, что нужно, чтобы играть в команде Диего Симеоне.

Так это или нет, но в итоге футболист оказался в «Астон Вилле».

В этом сезоне Камара провел в чемпионате Франции 34 игры и забил 1 гол.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Андреа Берта Астон Вилла Бубакар Камара
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 25 Мая
00:37 · Англия. Премьер-лига
Клопп – лучший тренер сезона в АПЛ
00:24 · Англия. Премьер-лига
«Атлетико» не купил Камара, потому что тот встретил агента в «странном виде»
24 Мая
23:53 · Англия. Премьер-лига
Сориано: «Хотим, чтобы Гвардиола остался в «Сити» навсегда»
23:47 · Англия. Премьер-лига
Гюндоган – о Клоппе: «Он один из первых поздравил меня с чемпионством»
23:44 · Англия. Премьер-лига
Фердинанд – о Холанне в «Манчестер Сити»: «Я не могу дождаться, как Гвардиола будет его использовать»
23:13 · Англия. Премьер-лига
Саутгейт похвалил форму Томори и поздравил его со Скудетто
23:09 · Англия. Премьер-лига
«Челси» отпустит Алонсо в «Барселону»
23:07 · Англия. Премьер-лига
Аллегри – о Погба: «Он не вернётся, он боится бросить мне вызов»
22:33 · Англия. Премьер-лига
Маунт обсудит с «Челси» новый контракт
22:24 · Англия. Премьер-лига
Форвард «Эвертона» признался, что имел проблемы с психическим расстройством
22:17 · Англия. Премьер-лига
Ван Дейк назвал свою версию лучших центральных защитников АПЛ
22:09 · Англия. Премьер-лига
Саутгейт объяснил отсутствие Хендерсона в заявке сборной Англии
22:01 · Англия. Премьер-лига
«Вест Хэм» работает над новым контрактом для Райса, но готов продать футболиста
21:51 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» пытается убедить Жезуса остаться
21:44 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» оценил Салиба в 30 миллионов евро
Все новости
Рекомендуем