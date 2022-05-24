Сориано: «Хотим, чтобы Гвардиола остался в «Сити» навсегда»

Исполнительный директор «Манчестер Сити» Ферран Сориано заявил, что клуб стремится связать Хосепа Гвардиолу новым соглашением.

«Желание состоит в том, чтобы Гвардиола остался здесь навсегда. Почему нет? Возможно», — сказал Сориано.

Гвардиола в этом сезоне привел «Манчестер Сити» к очередному титулу чемпионов АПЛ. Однако, контракт испанского специалиста заканчивается в 2023 году и на этом фоне появляются слухи о его переходе в другой клуб.

Также Сориано прокомментировал подписание нападающего Эрлинга Холанна.

«Холанну потребуется период адаптации, и нам придется набраться терпения, но он добьется успеха», - сказал Сориано.