Гюндоган – о Клоппе: «Он один из первых поздравил меня с чемпионством»

Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган признался, что до сих пор поддерживает хорошие отношения со своим бывшим наставником Юргеном Клоппом.

«Мы всегда относились друг к другу с большим уважением. Он провел еще один очень хороший сезон в «Ливерпуле» и очень усложнил нам жизнь. Он просто выдающийся человек и тренер, и он показывал это на протяжении многих лет», - сказал Гюндоган.

Футболист сообщил, что Клопп, который был его тренером в дортмундской «Боруссии», одним из первых поздравил его с завоеванием титула чемпиона АПЛ.

В этом сезоне футболист провел в АПЛ 27 матчей, забил 8 голов и отдал 4 результативные передачи.