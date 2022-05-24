Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Фердинанд – о Холанне в «Манчестер Сити»: «Я не могу дождаться, как Гвардиола будет его использовать»

24 Мая 2022 • 23:44 Комментировать

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Рио Фердинанд поделился мыслями после перехода Эрлинга Холанна в «Манчестер Сити».

«Я думаю, что в этом переходе есть тактический элемент. Я не могу дождаться, как Хосеп будет использовать Холанна.

У «горожан», когда они играли с классической «девяткой», форвард всегда опускался в полузащиту. Холанн этого не любит, ему нужно набегать в штрафную, а не из неё. Я хочу посмотреть, что Гвардиола с этим будет делать», - цитирует Фердинанда Manchester Evening News.

Напомним, этой весной «Манчестер Сити» представил норвежца Эрлинга Холанна футболистом своей команды. По данным британской прессы, «горожане» заплатили за трансфер игрока 75 миллионов евро. Контракт 21-летнего норвежца рассчитан до 2024 года. Стоит отметить, что Холанн родился в английском городе Лидс и имеет английское гражданство.


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Рио Фердинанд Апл Эрлинг Холанн
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
24 Мая
23:53 · Англия. Премьер-лига
Сориано: «Хотим, чтобы Гвардиола остался в «Сити» навсегда»
23:47 · Англия. Премьер-лига
Гюндоган – о Клоппе: «Он один из первых поздравил меня с чемпионством»
23:44 · Англия. Премьер-лига
Фердинанд – о Холанне в «Манчестер Сити»: «Я не могу дождаться, как Гвардиола будет его использовать»
23:13 · Англия. Премьер-лига
Саутгейт похвалил форму Томори и поздравил его со Скудетто
23:09 · Англия. Премьер-лига
«Челси» отпустит Алонсо в «Барселону»
23:07 · Англия. Премьер-лига
Аллегри – о Погба: «Он не вернётся, он боится бросить мне вызов»
22:33 · Англия. Премьер-лига
Маунт обсудит с «Челси» новый контракт
22:24 · Англия. Премьер-лига
Форвард «Эвертона» признался, что имел проблемы с психическим расстройством
22:17 · Англия. Премьер-лига
Ван Дейк назвал свою версию лучших центральных защитников АПЛ
22:09 · Англия. Премьер-лига
Саутгейт объяснил отсутствие Хендерсона в заявке сборной Англии
22:01 · Англия. Премьер-лига
«Вест Хэм» работает над новым контрактом для Райса, но готов продать футболиста
21:51 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» пытается убедить Жезуса остаться
21:44 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» оценил Салиба в 30 миллионов евро
21:39 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» начал переговоры по переходу молодой звезды Чемпионшипа
21:30 · Англия. Премьер-лига
Саутгейт о каминг-ауте Дэниэлса: «Будем надеяться, что это начало» 3
Все новости
Рекомендуем