Фердинанд – о Холанне в «Манчестер Сити»: «Я не могу дождаться, как Гвардиола будет его использовать»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Рио Фердинанд поделился мыслями после перехода Эрлинга Холанна в «Манчестер Сити».

«Я думаю, что в этом переходе есть тактический элемент. Я не могу дождаться, как Хосеп будет использовать Холанна.

У «горожан», когда они играли с классической «девяткой», форвард всегда опускался в полузащиту. Холанн этого не любит, ему нужно набегать в штрафную, а не из неё. Я хочу посмотреть, что Гвардиола с этим будет делать», - цитирует Фердинанда Manchester Evening News.

Напомним, этой весной «Манчестер Сити» представил норвежца Эрлинга Холанна футболистом своей команды. По данным британской прессы, «горожане» заплатили за трансфер игрока 75 миллионов евро. Контракт 21-летнего норвежца рассчитан до 2024 года. Стоит отметить, что Холанн родился в английском городе Лидс и имеет английское гражданство.