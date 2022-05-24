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Саутгейт похвалил форму Томори и поздравил его со Скудетто

24 Мая 2022 • 23:13 Комментировать

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт прокомментировал вызов в сборную защитника «Милана» Фикайо Томори.

«Ему пришлось выучить новый язык и интегрироваться в среду с другой культурой. Томори провел отличный сезон в «Милане». Сейчас он в приподнятом настроении после победы в чемпионате», - сказал Саутгейт.

Наставник добавил, что удовлетворен выступлением футболиста перед многотысячной толпой фанатов клуба и считает, что давление, с которым справился Томори по ходу сезона, сопоставимо с напряжением в играх за сборную.

В этом сезоне футболист провел в Серии А 31 матч.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Сборная Англии Гарет Саутгейт Фикайо Томори
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