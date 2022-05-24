Аллегри – о Погба: «Он не вернётся, он боится бросить мне вызов»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри пошутил по поводу возвращения полузащитника Поля Погба в туринский клуб.

«Он не вернется, он боится бросить мне вызов», — сказал он, смеясь, в интервью DAZN.

Итальянский специалист сослался на знаменитое видео баскетбольного броска, которое стало вирусным в социальных сетях несколько лет назад, когда Погба играл за «Ювентус».

Игрок сборной Франции также бросил вызов Аллегри в соревновании по ударам по воротам, в котором тренер также одержал победу.

«Он проиграл, играя и ногами, и руками. Вот почему он ушел. Это настоящая причина», — добавил Аллегри.

Ранее была информация, что одним из клубов, в которых Погба может продолжить карьеру, является «Ювентус».