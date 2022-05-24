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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Маунт обсудит с «Челси» новый контракт

24 Мая 2022 • 22:33 Комментировать

Полузащитник «Челси» Мэйсон Маунт в ближайшее время начнёт переговоры по продлению контракта с клубом.

Журналист Фабрицио Романо сообщает, что англичанин ждал несколько месяцев предложение от «Челси» продлить контракт. По данным инсайдера, боссы «синих» проведут переговоры с Н'Голо Канте, Сесаром Аспиликуэтой и Маркосом Алонсо.

По итогам сезона-2021/22 «Челси» занял третье место в турнирной таблице Английской премьер-лиги и в следующем сезоне выступит в групповом этапе Лиги чемпионов.

Маунт принял участие в 53 матчах за «Челси» во всех турнирах, забил 13 голов и отдал 16 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста на трансферном рынке в 75 миллионов евро.  


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Евро-Футбол.Ру,
Сесар Аспиликуэта Маркос Алонсо Апл Н'Голо Канте Мэйсон Маунт
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