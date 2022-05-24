Маунт обсудит с «Челси» новый контракт

Полузащитник «Челси» Мэйсон Маунт в ближайшее время начнёт переговоры по продлению контракта с клубом.

Журналист Фабрицио Романо сообщает, что англичанин ждал несколько месяцев предложение от «Челси» продлить контракт. По данным инсайдера, боссы «синих» проведут переговоры с Н'Голо Канте, Сесаром Аспиликуэтой и Маркосом Алонсо.

По итогам сезона-2021/22 «Челси» занял третье место в турнирной таблице Английской премьер-лиги и в следующем сезоне выступит в групповом этапе Лиги чемпионов.

Маунт принял участие в 53 матчах за «Челси» во всех турнирах, забил 13 голов и отдал 16 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста на трансферном рынке в 75 миллионов евро.