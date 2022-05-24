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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Саутгейт объяснил отсутствие Хендерсона в заявке сборной Англии

24 Мая 2022 • 22:09 Комментировать

Гарет Саутгейт объяснил отсутствие полузащитника Джордана Хендерсона в заявке сборной Англии. По словам наставника, он не видит необходимости еще раз оценивать игру футболиста и хочет дать ему возможность отдохнуть после напряженного сезона.

«У нас есть хорошие игроки в центре поля и адекватная замена. Мы решили, что этим летом услуги Хендерсона в сборной нам не пригодятся», - сказал Саутгейт.

«Ливерпуль», за который выступает полузащитник, в этом сезоне выиграл Кубок Англии и Кубок английской лиги, занял второе место в чемпионате АПЛ и продолжает бороться за победу в Лиге чемпионов.

В этом сезоне Хендерсон провел в АПЛ 35 матчей, забил 2 гола и отдал 5 результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Саутгемптон Сборная Англии Джордан Хендерсон
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