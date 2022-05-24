«Вест Хэм» работает над новым контрактом для Райса, но готов продать футболиста

«Вест Хэм» работает над новым контрактом для полузащитника Деклана Райса, но готов включить в соглашение пункт о возможных отступных.

Лондонский клуб готов предложить игроку новый договор, по которому он станет самым высокооплачиваемым футболистом команды. Но, учитывая интерес со стороны топ-клубов АПЛ, собирается внести в новый контракт пункт о выкупе за 150 миллионов евро, сообщает 90min. При этом лондонцы хотят, чтобы Райс еще на год стался в «Вест Хэме».

В этом сезоне футболист провел в АПЛ 36 матчей, забил 1 гол и отдал 4 результативные передачи.