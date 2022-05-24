«Манчестер Сити» пытается убедить Жезуса остаться

«Манчестер Сити» пытается убедить нападающего Габриэля Жезуса подписать новое долгосрочное соглашение.

Контракт футболиста заканчивается в 2023 году и стороны пока не пришли к согласию по поводу продления соглашения. Ситуация осложняется тем, что «Сити» уже успел подписать нового форварда – Эрлинга Холанна – что может означать значительное сокращение игрового времени для Жезуса.

Тем не менее, руководство «Сити» усердно работает на новым договором, сообщает 90min.

В этом сезоне футболист провел в АПЛ 28 матчей, забил 8 голов и отдал 8 результативных передач.