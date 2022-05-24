«Арсенал» оценил Салиба в 30 миллионов евро

«Арсенал» оценил стоимость защитника Вильяма Салиба в 30 миллионов евро. Этот сезон футболист провёл в «Марселе» на правах аренды.

Ранее сообщалось, что Салиба и руководство французского клуба хотели бы продолжить сотрудничество. Однако, главный тренер «Арсенала» Микель Артета недавно заявил, что рассчитывает на французского защитника в следующем сезоне.

По последней информации, Салиба может остаться в чемпионате Франции, но для этого «Марселю» придется раскошелиться на 30 миллионов евро.

В этом сезоне футболист провел в чемпионате Франции 36 матчей.