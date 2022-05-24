Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Арсенал» оценил Салиба в 30 миллионов евро

24 Мая 2022 • 21:44 Комментировать

«Арсенал» оценил стоимость защитника Вильяма Салиба в 30 миллионов евро. Этот сезон футболист провёл в «Марселе» на правах аренды.

Ранее сообщалось, что Салиба и руководство французского клуба хотели бы продолжить сотрудничество. Однако, главный тренер «Арсенала» Микель Артета недавно заявил, что рассчитывает на французского защитника в следующем сезоне.

По последней информации, Салиба может остаться в чемпионате Франции, но для этого «Марселю» придется раскошелиться на 30 миллионов евро.

В этом сезоне футболист провел в чемпионате Франции 36 матчей.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Марсель Арсенал Лондон Вильям Салиба
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 24 Мая
22:33 · Англия. Премьер-лига
Маунт обсудит с «Челси» новый контракт
22:24 · Англия. Премьер-лига
Форвард «Эвертона» признался, что имел проблемы с психическим расстройством
22:17 · Англия. Премьер-лига
Ван Дейк назвал свою версию лучших центральных защитников АПЛ
22:09 · Англия. Премьер-лига
Саутгейт объяснил отсутствие Хендерсона в заявке сборной Англии
22:01 · Англия. Премьер-лига
«Вест Хэм» работает над новым контрактом для Райса, но готов продать футболиста
21:51 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» пытается убедить Жезуса остаться
21:44 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» оценил Салиба в 30 миллионов евро
21:39 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» начал переговоры по переходу молодой звезды Чемпионшипа
21:30 · Англия. Премьер-лига
Саутгейт о каминг-ауте Дэниэлса: «Будем надеяться, что это начало» 1
21:20 · Англия. Премьер-лига
«Марсель»: «Салиба желает остаться в клубе»
21:20 · Англия. Премьер-лига
АПЛ одобрила продажу «Челси» американцу Боули
21:07 · Англия. Премьер-лига
«Бавария» интересуется Рэшфордом, но он хочет остаться в «Манчестер Юнайтед»
20:57 · Англия. Премьер-лига
Анчелотти - о Клоппе: «Он перенёс футбол в новое русло»
20:24 · Россия. Премьер-лига
ЦСКА может возглавить бывший тренер «Уотфорда»
20:12 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» готовит 55 миллионов евро за Тирни
Все новости
Рекомендуем