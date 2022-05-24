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Саутгейт о каминг-ауте Дэниэлса: «Будем надеяться, что это начало»

24 Мая 2022 • 21:30 Комментировать (1)

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт прокомментировал ситуацию с полузащитником «Блэкпула» Джейком Дэниэлсом. Ранее игрок сообщил футбольному сообществу, что является геем.

«Будем надеяться, что это начало и, на самом деле, через пару лет такие вещи не будут предметом обсуждений и дискуссий. Надеюсь, теперь есть много других футболистов, которые не будут стесняться повторить его слова, даже если сейчас они не чувствуют себя достаточно уверенно, чтобы предпринять шаги, которые предпринял Джейк», - сказал Саутгейт.

Саутгейт добавил, что такой поступок говорит о большом мужестве футболиста.

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Евро-Футбол.Ру,
Блэкпул Сборная Англии Гарет Саутгейт Джейк Дэниэлс
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