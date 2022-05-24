АПЛ одобрила продажу «Челси» американцу Боули

Английская премьер-лига одобрила продажу «Челси» американскому бизнесмену Тодду Боули.

По информации британских СМИ, сумма сделки составит около 5 миллиардов евро. Таким образом, помимо доли в бейсбольном клубе «Лос-Анджелес Доджерс» и баскетбольном «Лос-Анджелес Лейкерс», теперь у Боули появится и английский клуб.

Напомним, в начале марта британское правительство ввело санкции в отношении российского бизнесмена Романа Абрамовича. По словам россиянина, после введения санкций управление командой стало невозможным, и он пришёл к решению продать команду.

Сезоне-2021/22 «Челси» завершил на третьем месте и в следующем сезоне сыграет в групповом этапе Лиги чемпионов.