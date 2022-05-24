«Ньюкасл» готовит 55 миллионов евро за Тирни

«Ньюкасл» готов предложить 55 миллионов евро за защитника лондонского «Арсенала» Кирана Тирни. По сообщениям от Gooner Fanzine, в ближайшее время «сороки» обратятся к «канонирам» с этим предложением.

Отмечается, что главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау очень ценит таланты защитника, поэтому просит у руководства его приобрести. Что касается самого Тирни, то футболист хотел бы остаться на «Эмирейтс», так как доверяет проекту главного тренера Микеля Артеты.

Напомним, что большую часть нынешнего сезона Тирни пропустил из-за травмы. Футболист должен вернуться в строй к предсезонной подготовке.