В эфире BBC появилась надпись: «МЮ» – мусор»

Во время эфира британского телеканала BBC в бегущей строке на экране у зрителей появилась надпись: «Манчестер Юнайтед» – мусор». Позже канал принёс официальные извинения, объяснив ошибку тем, что новый стажёр учился заполнять бегущую строку.

Напомним, что «Манчестер Юнайтед» финишировал в этом сезоне на шестом месте в английской Премьер-лиге, что позволит клубу в следующей кампании выступить в Лиге Европы. Новым главным тренером команды стал нидерландец Эрик тен Хаг, до этого возглавлявший у себя на родине амстердамский «Аякс». На этом посту наставник сменит немца Ральфа Рангника.