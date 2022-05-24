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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

В эфире BBC появилась надпись: «МЮ» – мусор»

24 Мая 2022 • 19:21 Комментировать (2)

Во время эфира британского телеканала BBC в бегущей строке на экране у зрителей появилась надпись: «Манчестер Юнайтед» – мусор». Позже канал принёс официальные извинения, объяснив ошибку тем, что новый стажёр учился заполнять бегущую строку.

Напомним, что «Манчестер Юнайтед» финишировал в этом сезоне на шестом месте в английской Премьер-лиге, что позволит клубу в следующей кампании выступить в Лиге Европы. Новым главным тренером команды стал нидерландец Эрик тен Хаг, до этого возглавлявший у себя на родине амстердамский «Аякс». На этом посту наставник сменит немца Ральфа Рангника.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Bbc
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