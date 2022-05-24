Рабио может перейти в «Челси»

Полузащитник «Ювентуса» Адриен Рабио может перебраться в «Челси» в летнее межсезонье. Трансфер футболиста оценивается в 15-20 миллионов евро.

Контракт игрока, по которому он получает 7 миллионов евро в год, истекает в 2023 году и «Ювентус» готов выслушать предложения от других клубов. «Челси» готов будет сделать предложение, как только закончится процесс поглощения клуба новыми владельцами, сообщает Tuttosport.

27-летний полузащитник провел в этом сезоне 45 матчей за «бьянконери», но не забил ни одного гола, отдав всего две результативные передачи.