Рэшфорд хочет остаться в «МЮ»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд хочет остаться в клубе в следующем сезоне. Ранее появлялась информация, что игрок не намерен продлевать контракт и хочет уйти из команды этим летом, но по информации The Telegraph, англичанин хочет остаться на «Олд Траффорд», чтобы впечатлить нового тренера Эрика тен Хага.

Напомним, что в этом сезоне Рэшфорд не являлся стабильным игроком основы «Манчестер Юнайтед» под руководством Ральфа Рангника. Игрок потерял это место из-за наличия в команде Криштиану Роналду, который в нынешней кампании стал лучшим бомбардиром клуба во всех турнирах.