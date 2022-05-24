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Рэшфорд хочет остаться в «МЮ»

24 Мая 2022 • 18:56 Комментировать

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд хочет остаться в клубе в следующем сезоне. Ранее появлялась информация, что игрок не намерен продлевать контракт и хочет уйти из команды этим летом, но по информации The Telegraph, англичанин хочет остаться на «Олд Траффорд», чтобы впечатлить нового тренера Эрика тен Хага.

Напомним, что в этом сезоне Рэшфорд не являлся стабильным игроком основы «Манчестер Юнайтед» под руководством Ральфа Рангника. Игрок потерял это место из-за наличия в команде Криштиану Роналду, который в нынешней кампании стал лучшим бомбардиром клуба во всех турнирах.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Маркус Рэшфорд
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